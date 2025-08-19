< sekcia Regióny
Drogová akcia v rodinnom dome v okrese Piešťany: Zadržali viacero osôb
Vyšetrovateľ na základe dôkaznej situácie obvinil 53-ročného dílera zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou.
Autor TASR
Piešťany 19. augusta (TASR) - Polícia zadržala pri protidrogovej akcii v jednej z obcí v okrese Piešťany viacero osôb. Podarilo sa zaistiť stopy, pri ktorých analýza potvrdila, že ide o metamfetamín. U jednej osoby aj marihuanu. Tri osoby čelia obvineniu. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Policajná akcia sa uskutočnila v sobotu (16. 8.) popoludní v jednom z rodinných domov. „Počas akcie vykonali nielen samotnú domovú prehliadku, ale aj prehliadky iných priestorov a pozemkov, dvoch osobných áut a osobné prehliadky u viacerých osôb. Podarilo sa im zaistiť stopy, pri ktorých analýza potvrdila, že ide o metamfetamín. U jednej osoby našli aj marihuanu,“ priblížila polícia.
Vyšetrovateľ na základe dôkaznej situácie obvinil 53-ročného dílera zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou. V zmysle zákona mu môže hroziť väzenie až na 15 rokov. Stíhaný je väzobne. Ďalšie dve osoby, 57-ročného muža a 40-ročnú ženu, zas obvinil z prečinu neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky.
