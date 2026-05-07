Štvrtok 7. máj 2026
Polícia zadržala pri zásahu v Petržalke 36-ročného muža

Policajná snímka. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kraj

Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Policajti pri stredajšom (6. 5.) zásahu na Lužnej ulici v bratislavskej Petržalke zadržali 36-ročneho muža. Vyšetrovateľ zároveň začal trestné stíhanie pre trestný čin útoku na verejného činiteľa v súbehu s trestnými činmi marenia výkonu úradného rozhodnutia a ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Polícia Bratislavského kraja o tom informovala na sociálnej sieti.

„Prípadom sa aj naďalej policajti intenzívne zaoberajú a vykonávajú potrebné procesné úkony za účelom vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti zadržanej osoby,“ uviedla polícia.

Na Lužnej ulici narazilo v stredu večer osobné auto do fontány, ktorú poškodilo. Predchádzal tomu zásah kriminálnej polície, pri ktorom padli aj varovné výstrely. Nikto nebol zranený.


