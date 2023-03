Polícia zadržala Seničana, ktorý mal u seba drogy za 30.000 eur

Radošovce 13. marca (TASR) - Obvinením muža z obzvlášť závažného zločinu sa skončila spolupráca policajtov odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) Trnava s 1. operatívnym oddelením odboru Bratislava Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru (NAKA P PZ) a Pohotovostného policajného útvaru (PPÚ) Bratislava. Informovala o tom Mária Linkešová z KR PZ Trnava.



Obvinený 40-ročný Seničan je za drogovú trestnú činnosť stíhaný väzobne. "Policajná razia prekvapila 40-ročného Seničana v piatok (10. 3.) večer v obci Radošovce v okrese Skalica. "Muž mal pri sebe plastové vrecko s bielou kryštalickou látkou a vo vozidle sme našli ďalšie vrecko s neznámou látkou, plastové vrece s obsahom zelenej sušiny a digitálnu váhu. Neskôr vykonal policajný výjazd u neho v senickom byte domovú prehliadku. V izbách mal poukrývané nádoby a dózy so zelenou sušinou," uviedla Linkešová.



Podozrivé látky, rastliny aj koláče policajti zaistili a predbežným skúmaním sa potvrdilo, že muž mal pri sebe takmer tri gramy kokaínu, ktoré by na čiernom trhu predal približne za 100 eur za gram. "Z vysušenej marihuany, ktorej hmotnosť bola vyše kila, by sa dalo vyrobiť viac ako 2800 jednorazových dávok drogy a za jej predaj by zinkasoval do 30.000 eur. S drogami súviselo aj 86 sušienok, ktoré mal napiecť obvinený a k skutku sa priznal. Obsahovali stopy po THC a kanabinoidy," informovala krajská policajná hovorkyňa.



Krajský vyšetrovateľ obvinil muža z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Za prechovávanie a distribúciu drog vo väčšom rozsahu mu môže v zmysle zákona hroziť strata slobody na desať až 15 rokov.