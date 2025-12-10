Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 10. december 2025Meniny má Radúz
< sekcia Regióny

Polícia zadržala tri osoby pre podozrenie z korupcie

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Obvinené osoby sú aktuálne stíhané na slobode.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Nové Zámky 10. decembra (TASR) - Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru (PZ) zadržal tri osoby pre podozrenie zo spáchania korupčného trestného činu. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia PZ Lea Vilhanová.

Tri osoby boli zadržané v pondelok 8. decembra. O deň neskôr po vykonaní potrebných procesných úkonov bolo dvom z nich vznesené obvinenie pre trestný čin nepriamej korupcie. Podľa doterajších zistení za úplatok v celkovej sume 4000 eur malo dôjsť k využitiu domnelého vplyvu na výkon právomoci verejného činiteľa s cieľom zabezpečiť prepustenie väzobne stíhanej osoby vo veci vedenej na Okresnom súde v Nových Zámkoch. Obvinené osoby sú aktuálne stíhané na slobode.

.

Neprehliadnite

MIMORIADNA UDALOSŤ: Vlaky išli oproti sebe, zrážke sa vyhli

TRAGÉDIA v obľúbenej destinácii: Po smrtiacej vlne zahynuli aj Slováci

STREĽBA V NÁKUPNOM CENTRE: Tínedžer pálil z brokovnice

KLIMOVÁ: Nervozitou a prehnaným očakávaním si môžeme pokaziť Vianoce