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BRUTÁLNY ÚTOK V POPRADE: Muž napadol štyroch ľudí vrátane mladistvých
Muž na verejnosti prístupnom mieste fyzicky napadol muža a troch chlapcov. Opakovane ich udieral a kopal, všetkým napadnutým spôsobil zranenia.
Autor TASR
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Poprad 7. júla (TASR) - Polícia zadržala 30-ročného útočníka, ktorý v Poprade fyzicky napadol muža a troch mladistvých. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že incident sa stal v nedeľu (5. 7.) večer pred jedným z rodinných domov v mestskej časti Veľká.
„Muž na verejnosti prístupnom mieste fyzicky napadol muža a troch chlapcov. Opakovane ich udieral a kopal, všetkým napadnutým spôsobil zranenia,“ uviedla Ligdayová. Polícia útočníka vypátrala a obmedzila mu osobnú slobodu. Aktuálne s ním vykonávajú potrebné procesné úkony.
Prípad trestného činu výtržníctva spáchaného v súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví rieši poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade. Zadržaný muž sa podľa polície uvedeného konania dopustil v prítomnosti skupiny osôb mladších ako 18 rokov, a preto mu podľa zákona hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.
„Muž na verejnosti prístupnom mieste fyzicky napadol muža a troch chlapcov. Opakovane ich udieral a kopal, všetkým napadnutým spôsobil zranenia,“ uviedla Ligdayová. Polícia útočníka vypátrala a obmedzila mu osobnú slobodu. Aktuálne s ním vykonávajú potrebné procesné úkony.
Prípad trestného činu výtržníctva spáchaného v súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví rieši poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade. Zadržaný muž sa podľa polície uvedeného konania dopustil v prítomnosti skupiny osôb mladších ako 18 rokov, a preto mu podľa zákona hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.