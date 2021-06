Muž za víno nezaplatil, pil ho priamo v predajni

Bratislava 15. júna (TASR) - Polícia v nedeľu (13. 6.) zadržala v bratislavskom Starom Meste muža, ktorý v predajni potravín konzumoval fľašu vína, za ktorú však nezaplatil. Následne ho umiestnili do cely policajného zaistenia a poverený príslušník Policajného zboru (PZ) začal v tejto súvislosti trestné stíhanie z trestného činu krádeže. Bratislavskí krajskí policajti o tom informovali na sociálnej sieti.



Ako uviedli, polícia bola krátko po 17.00 h privolaná do jednej z predajne potravín na Špitálskej ulici v Bratislave. "Podľa doposiaľ zistených skutočností mal 49–ročný muž vstúpiť do predajne potravín, následne sa presunúť k regálu s alkoholom a odtiaľ odcudziť fľašu bieleho vína. S takto odcudzeným tovarom si sadol na podlahu v predajni a obsah mal začať postupne konzumovať priamo na mieste. Zamestnanec predajne ho mal viackrát vyzvať, aby tovar zaplatil a opustil priestory potravín. Ten však nereagoval a pokračoval v pití vína," priblížili policajti.



Po príchode policajnej hliadky sa zistilo, že muž sa len pred pár dňami dopustil drobnej krádeže na jednej z čerpacích staníc v Starom Meste, za čo mu bola uložená bloková pokuta, ktorú však na mieste nezaplatil. Dodatočným preverovaním sa tiež zistilo, že mužovi bol súdom nariadený výkon trestu v ústave, a to od februára tohto roka za iný trestný čin.