Polícia zadržala v Bratislave troch mužov pre podozrenie z krádeže

Bratislava 21. júna (TASR) – Bratislavskí dopravní policajti v ranných hodinách zadržali troch mužov podozrivých z krádeže auta. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva (KR) Policajného zboru (PZ) v Bratislave Veronika Martiniaková.



Policajti v nedeľu v čase krátko pred 06.30 h vykonávali odklon dopravy v súvislosti so zaplavením podjazdu na Gagarinovej ulici v Bratislave, keď spozorovali auto, ktoré sa za zvýšenej rýchlosti blížilo k uvedenej uzávere, pričom mu službukonajúca hliadka PZ dávala pokyn na zastavenie.



"Vodič osobného motorového vozidla na výzvu policajtov nereagoval a uzáveru aj napriek pokynu policajtov obišiel," spresnila Martiniaková. Dodala, že vodič následne nezvládol riadenie, narazil do dopravného značenia a v dôsledku mokrej vozovky a jeho vysokej rýchlosti dostal tzv. aquaplaning. Jeho jazda bola ukončená až na základe zaplavenia auta vodou.



Policajnou lustráciou bolo neskôr zistené, že po osobnom motorovom vozidle je vyhlásené pátranie. "K jeho odcudzeniu malo dôjsť dnes v čase okolo 05.30 h, a to priamo zo súkromného pozemku v obci Marianka," doplnila hovorkyňa.



Nakoľko vzniklo dôvodné podozrenie zo spáchania krádeže, hliadka PZ sa podľa Martiniakovej rozhodla osobu sediacu na mieste vodiča obmedziť na osobnej slobode a následne boli vodič aj zvyšok posádky eskortovaní na príslušné policajné oddelenie. Vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti voči trom mužom je predmetom vyšetrovania.