< sekcia Regióny
Polícia zadržala v Bratislave vodiča, ktorý unikal vysokou rýchlosťou
Tiež odmietol vykonať dychovú skúšku aj podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu na zistenie alkoholu alebo inej návykovej látky.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Polícia v stredu zadržala v bratislavskej mestskej časti Dúbravka 53-ročného vodiča, ktorý pred ňou unikal vysokou rýchlosťou. Policajti vozidlo prenasledovali približne desať minút po okolitých uliciach, pričom vodič zastavil so svojím vozidlom až pri jednej zo zastávok MHD. Po jeho zadržaní sa odmietal podrobiť dychovej skúške. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
„Policajti štvrtého bratislavského okresu v utorok krátko po 1.00 h spozorovali vozidlo jazdiace vysokou rýchlosťou na Ulici Janka Alexyho. Po zapnutí svetelného znamenia na zastavenie vozidla vodič nereagoval a začal unikať,“ priblížila Bartošová.
Ako spresnila, po zastavení vodič na výzvy nereagoval, správal sa agresívne a nerešpektoval pokyny policajtov. Z dôvodu podozrenia, že by mohol byť ozbrojený, policajti použili donucovacie prostriedky v súlade so zákonom.
Po zadržaní ho ošetrila privolaná rýchla zdravotná pomoc. Tiež odmietol vykonať dychovú skúšku aj podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu na zistenie alkoholu alebo inej návykovej látky.
Týmto konaním sa dopustil trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Polícia začala vo veci trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za čo páchateľovi v prípade preukázania viny pred súdom hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok.
„Policajti štvrtého bratislavského okresu v utorok krátko po 1.00 h spozorovali vozidlo jazdiace vysokou rýchlosťou na Ulici Janka Alexyho. Po zapnutí svetelného znamenia na zastavenie vozidla vodič nereagoval a začal unikať,“ priblížila Bartošová.
Ako spresnila, po zastavení vodič na výzvy nereagoval, správal sa agresívne a nerešpektoval pokyny policajtov. Z dôvodu podozrenia, že by mohol byť ozbrojený, policajti použili donucovacie prostriedky v súlade so zákonom.
Po zadržaní ho ošetrila privolaná rýchla zdravotná pomoc. Tiež odmietol vykonať dychovú skúšku aj podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu na zistenie alkoholu alebo inej návykovej látky.
Týmto konaním sa dopustil trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Polícia začala vo veci trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za čo páchateľovi v prípade preukázania viny pred súdom hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok.