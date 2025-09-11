< sekcia Regióny
Zlodej v Martine si odniesol vŕtacie kladivo, teraz čelí väzbe
Policajti ho zadržali počas utorkovej (9. 9.) celoslovenskej preventívno-bezpečnostnej akcie zameranej na krádeže v maloobchodných prevádzkach.
Autor TASR
Martin 11. septembra (TASR) - Martinský okresný policajný vyšetrovateľ obvinil z pokračovacieho zločinu krádeže 38-ročného muža. Polícia ho zadržala po tom, ako odcudzil v jednej z martinských predajní vŕtacie kladivo a akumulátorový skrutkovač v kufríkoch. TASR o tom vo štvrtok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
Obvinený muž krádežou spôsobil škodu za viac ako 260 eur. „Odcudzené veci boli na mieste zaistené. Osoba bola príslušníkmi eskortovaná na príslušný policajný útvar. K osobe bolo následne zistené, že sa dopustila viacerých krádeží aj v iných predajniach a z uvedeného dôvodu si vec prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Martine,“ uviedla Šefčíková s tým, že spracovaný je aj podnet na väzobné stíhanie muža.
Doplnila, že ho policajti zadržali počas utorkovej (9. 9.) celoslovenskej preventívno-bezpečnostnej akcie zameranej na krádeže v maloobchodných prevádzkach. „Policajti v Žilinskom kraji odhalili celkovo päť krádeží. Skontrolovali viac ako 300 prevádzok a vykonali viac ako 40 kontrol u pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb,“ dodala Šefčíková.
