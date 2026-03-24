< sekcia Regióny
VIDEO:Jozef unikal s kradnutým autom, potom vbehol do nákupného centra
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 24. marca (TASR) - Polícia zadržala v nedeľu (22. 3.) v bratislavskom Novom Meste vodiča, ktorý pred hliadkou unikal kradnutým vozidlom. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lukáš Pecek.
„Policajti počas nedeľnej hliadkovej služby 22. marca krátko po 11.30 h na Vajnorskej ulici v Bratislave spozorovali motorové vozidlo značky Volkswagen Passat s českými prevoznými evidenčnými číslami, ktorým už uplynula platnosť. Vodič po spozorovaní policajnej hliadky začal s vozidlom unikať, pričom prechádzal cez obrubníky chodníka a pokračoval smerom na Riazanskú ulicu,“ spresnil Pecek.
Dodal, že vodič vo vnútrobloku na Riazanskej ulici vozidlo zastavil a spolu so spolujazdkyňou z neho vystúpil. Spolujazdkyňa zotrvala na mieste, vodič však začal utekať až do priestorov obchodného centra na Vajnorskej ulici. „Muža sa podarilo zadržať pri východe z obchodného centra na Junáckej ulici za použitia donucovacích prostriedkov,“ podotkol.
Hovorca priblížil, že následnou lustráciou policajti zistili, že na 36-ročného Jozefa J. bol vydaný príkaz na zatknutie a má aj zadržaný vodičský preukaz. „Zároveň bolo zistené, že vozidlo, na ktorom unikal, bolo deň predtým nahlásené ako odcudzené a bolo po ňom vyhlásené pátranie,“ uviedol Pecek.
Doplnil, že muž bol podrobený dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom, no lekárske vyšetrenie potvrdilo prítomnosť amfetamínu a metamfetamínu v jeho organizme. „Obe osoby boli následne eskortované na policajné oddelenie v bratislavskom Novom Meste, kde sa prípadom policajti naďalej zaoberajú,“ poznamenal Pecek.
