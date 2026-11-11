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Zásah polície na Liptove: Dvaja ľudia skončili vo väzbe
Polícia vykonala akciu, počas ktorej zastavila osobné vozidlo značky Škoda Octavia.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 11. novembra (TASR) - Policajti z Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) Liptovský Mikuláš v uplynulom týždni zadržali osoby podozrivé z páchania drogovej trestnej činnosti. Ako TASR informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková, zo strany vyšetrovateľa bol podaný podnet na ich väzobné stíhanie, ktorý sudca akceptoval.
Polícia vykonala akciu, počas ktorej zastavila osobné vozidlo značky Škoda Octavia. Pri prehliadke vozidla bol zaistený podozrivý materiál, ktorý bol zaslaný na expertízne skúmanie na účel jeho pôvodu.
Predbežná expertíza potvrdila podozrenie kriminalistov. „V prípade zaistených látok išlo o drogy - konkrétne o látku metamfetamín vo väčšom množstve. Pri osobnej prehliadke podozrivej ženy bol nájdený sušený rastlinný materiál rodu Cannabis,“ spresnila Kocková.
Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Liptovskom Mikuláši obvinil 40-ročnú ženu a 46-ročného muža z prečinu neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky a zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou. Zo strany vyšetrovateľa bol podaný podnet na ich väzobné stíhanie, ktorý sudca akceptoval.
Polícia vykonala akciu, počas ktorej zastavila osobné vozidlo značky Škoda Octavia. Pri prehliadke vozidla bol zaistený podozrivý materiál, ktorý bol zaslaný na expertízne skúmanie na účel jeho pôvodu.
Predbežná expertíza potvrdila podozrenie kriminalistov. „V prípade zaistených látok išlo o drogy - konkrétne o látku metamfetamín vo väčšom množstve. Pri osobnej prehliadke podozrivej ženy bol nájdený sušený rastlinný materiál rodu Cannabis,“ spresnila Kocková.
Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Liptovskom Mikuláši obvinil 40-ročnú ženu a 46-ročného muža z prečinu neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky a zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou. Zo strany vyšetrovateľa bol podaný podnet na ich väzobné stíhanie, ktorý sudca akceptoval.