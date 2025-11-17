Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 17. november 2025Meniny má Klaudia
< sekcia Regióny

Polícia zadržala v Poprade skupinu podvodníkov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Prešovský krajský vyšetrovateľ ich obvinil z pokračovacieho zločinu podvodu v štádiu pokusu a podal návrh na väzobné stíhanie.

Autor TASR
Poprad 17. novembra (TASR) - Slovenská polícia v spolupráci s nemeckými kolegami zadržala v piatok (14. 11.) v Poprade skupinu páchateľov, ktorí zo Slovenska organizovali podvody typu „shockcall“. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove o tom informovalo na sociálnej sieti.

„Volali na nemecké pevné linky a pod legendou dopravnej nehody sa vydávali za policajtov, aby od seniorov vylákali peniaze a šperky. Kriminálna polícia z Popradu spolu s Pohotovostným policajným útvarom z Prešova zadržala osem osôb priamo pri páchaní trestnej činnosti,“ uviedla polícia.

Prešovský krajský vyšetrovateľ ich obvinil z pokračovacieho zločinu podvodu v štádiu pokusu a podal návrh na väzobné stíhanie. Z dôvodu prebiehajúcich procesných úkonov nie je podľa polície možné poskytnúť viac informácií.


.

Neprehliadnite

ČARNOGURSKÝ: Z väznice som sa vracal sám električkou, nikto ma nečakal

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Každodenná hmla a inverzia. Vykukne už slnko?

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov II.