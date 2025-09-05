Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 5. september 2025
Policajná razia: Zadržali štyroch ľudí pre podozrenie z drog

Policajná snímka zaistených drog. Foto: FB Polícia SR - Banskobystrický kraj

Domové prehliadky, ako aj prehliadky iných priestorov vykonala polícia počas stredy (3. 9.).

Autor TASR
Rimavská Sobota 5. septembra (TASR) - V Rimavskej Sobote zadržala polícia pre podozrenie z drogovej trestnej činnosti štyri osoby. Pri akcii bol zaistený podozrivý materiál, ktorý bol zaslaný na expertízne skúmanie. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Vyšetrovateľ z Rimavskej Soboty začal v súvislosti s prípadom trestné stíhanie pre drogovú trestnú činnosť. „V tomto prípade boli zadržané ako podozrivé štyri osoby. Dve osoby boli zo zadržania prepustené na slobodu a dve osoby boli umiestnené do policajnej cely,“ priblížila polícia.

Domové prehliadky, ako aj prehliadky iných priestorov vykonala polícia počas stredy (3. 9.). Zaistený bol materiál, pri ktorom existuje podozrenie, že má súvis s páchaním drogovej trestnej činnosti.

„Zaistený materiál bol na účel zistenia jeho pôvodu zaslaný na expertízne skúmanie. Viac informácií k prípadu bude možné poskytnúť, až keď to procesná situácia dovolí,“ dodala polícia.

