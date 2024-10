Polícia zadržala v Rovinke ukrajinského hekera, vydieral nemecké firmy

Bratislava 24. októbra (TASR) - Bratislavskí kriminalisti v spolupráci s kolegami z nemeckého Stuttgartu odhalili a zadržali v Rovinke pri Bratislave ukrajinského hekera, ktorý vydieral nemecké spoločnosti. Informoval o to hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Michal Szeiff.



Obvinený muž mal v roku 2018 získať prístupové údaje zamestnanca nemeckej súkromnej IT firmy. Zneužil ich na to, aby prenikol do sietí a zašifroval systémy 22 spoločností, ktoré boli firemnými zákazníkmi IT spoločnosti. "Prostredníctvom svojho konania spôsobil týmto spoločnostiam ekonomické škody vo výške približne 2,4 milióna eur," priblížil Szeiff. Dodal, že šesť spoločností, medzi ktorými bolo Štátne divadlo v Stuttgarte, zaplatilo obvinenému za dešifrovanie systémov výkupné v celkovej hodnote približne 100.000 eur.



Na základe európskeho vyšetrovacieho príkazu zrealizovali policajti bratislavskej krajskej kriminálky v priebehu uplynulých dní policajnú akciu s názvom "Hacker". Na tej sa priamo zúčastnili aj policajti zo Stuttgartu s príslušníkmi Pohotovostného policajného útvaru Bratislava.



Pri domovej prehliadke v jednom z bytov na Slnečnicovej ulici v Rovinke zaistili policajti viacero stôp dôležitých pre trestné konanie - počítač, notebook, pevné disky, USB kľúče, kryptopeňaženku spolu s prístupovými heslami, ako aj množstvo písomných dokumentov a iných stôp.



"Obvinený 38-ročný Sergeii P., občan Ukrajiny, sa v súčasnej dobe nachádza vo vydávacej väzbe, o jeho vydaní na trestné stíhanie do Nemecka rozhodne príslušný súd," dodal policajný hovorca.