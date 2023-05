V okrese Stará Ľubovňa zadržali v rovnaký deň troch opitých vodičov

Stará Ľubovňa 23. mája (TASR) - V Staroľubovnianskom okrese polícia obvinila troch vodičov, v nedeľu (21. 5.) jazdili pod vplyvom alkoholu. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová s tým, že ide o jednu ženu, muža a opitý mal jazdiť aj ďalší Poliak. Na základe získanej dôkaznej situácie všetkých troch polícia obvinila z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



V prvom prípade opitá vodička jazdila bez vodičského oprávnenia podvečer v obci Hniezdne. Ligdayová uviedla, že 26-ročná žena v zákrute neprispôsobila rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vozidlom dostala šmyk, zišla mimo vozovky a narazila do oplotenia rodinného domu i do odpadovej nádoby. Policajná hliadka ju po príchode podrobila dychovej skúške, ktorej výsledok dosiahol takmer 1,5 promile. "Pretože žena javila známky prítomnosti aj iných omamných a psychotropných látok, bol jej odobraný biologický materiál, kde na predbežnom skríningu bola preukázaná prítomnosť THC," uviedla hovorkyňa. Vodičku obmedzili na osobnej slobode a umiestnili ju do cely policajného zaistenia. Majiteľ domu vzniknutú škodu doposiaľ nevyčíslil, škoda na vozidle bola predbežne stanovená na 6500 eur.



Ďalším nezodpovedným vodičom je 36-ročný Staroľubovňan, ktorý podvečer viedol osobné motorové vozidlo v rodnom meste po Ulici obrancov mieru. "Počas jazdy narazil do oplotenia bytového domu, no to ho nezastavilo a v jazde pokračoval ďalej. Na Sládkovičovej ulici narazil do zaparkovaného osobného auta, v jazde však pokračoval ďalej. Na Budovateľskej ulici sa následne jeho jazda skončila, keď bol policajnou hliadkou zastavený," doplnila Ligdayová. Výsledok dychovej skúšky bol v tomto prípade 2,2 promile. Na poškodenom zaparkovanom vozidle vznikla škoda vo výške 1000 eur a na oplotení bytového domu ďalších približne 300 eur. Aj tento vodič skončil v cele policajného zaistenia a čelí obvineniu.



V treťom prípade jazdil 48-ročný muž poľskej národnosti po ceste v smere od Starej Ľubovne na Poľsko. "Pri prechádzaní zákrutou nezvládol riadenie, prešiel do protismeru, kde zišiel mimo cesty. Aj tento vodič bol podrobený dychovej skúške, výsledok ktorej presiahol 2,2 promile. Poliak bol na mieste zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia," upozornila hovorkyňa s tým, že rovnako ako v predošlých prípadoch, aj tento opitý vodič v súčasnosti čelí obvineniu.