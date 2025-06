Polícia zadržala v Šuranoch hľadaného muža, vyrábal omamné látky

Nitra 17. júna (TASR) - Policajti oddelenia cieľového pátrania národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru vypátrali muža, ktorý sa vyhýbal nástupu do väzenia. V spolupráci s Pohotovostným policajným útvarom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre zadržali v pondelok (16. 6.) v poobedných hodinách v Šuranoch občana SR Jaroslava T., informovala Polícia SR.



Na muža vydal Krajský súd v Nitre príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi.



Hľadaný sa aktívne skrýval, menil svoj výzor a bol obzvlášť opatrný, skonštatovala polícia. Počas zadržiavania sa pokúsil o útek, no ten mu zmarila pohotová reakcia zasahujúcich policajtov.



Muž bol dodaný do Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Nitre, kde si odpyká súdom uložený trest odňatia slobody v trvaní deväť rokov a osem mesiacov.