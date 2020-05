Polícia zadržala v súvislosti s výstavbou D4 a R7 podozrivú osobu

Bratislava 29. mája (TASR) - V súvislosti s výstavbou bratislavského nultého obchvatu, diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, zadržala polícia v piatok skoro ráno podozrivú osobu. Dôvodom je trestná činnosť ohrozenia a poškodenia životného prostredia. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Martiniaková. Na prípad upozornila televízia Markíza, podľa ktorej má byť zadržaným šéf spoločnosti D4R7 Construction M. H.



"V súčasnosti policajný vyšetrovateľ vykonáva so zadržanou osobou procesné úkony v súlade s trestným poriadkom. Vzhľadom k tomu, aby nedošlo k ich zmareniu, nie je možné poskytnúť ďalšie informácie. Hneď ako to procesná situácia dovolí, budeme verejnosť o prípade informovať," povedala pre TASR Martiniaková.



V súvislosti s výstavbou D4 a R7 sa dlhodobo hovorí o podozreniach, že sa na stavbu vozí aj kontaminovaná zemina, nevhodný materiál či odpad z nelegálnych skládok z okolia Bratislavy. Pre tieto podozrenia zasahovala na stavbe obchvatu viackrát aj polícia, ktorá odoberala vzorky na znalecké skúmanie.



V novembri 2019 oznámil vtedajší člen predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Peter Gandl, že statické skúšky únosnosti časti násypu na stavbe diaľnice D4 pri Jarovciach nevyhovujú, čo je podľa neho pravdepodobne ešte horší problém, ako tunajší nález azbestu na stavbe. "Pri kontrole sa zistilo, že sa tam našli kusy dreva, že tam boli nejaké textílie a také materiály, ktoré jednoznačne do násypu nepatria, a, samozrejme, znižujú jeho únosnosť," podotkol s tým, že podľa neho sa bude asi musieť násyp rozobrať a vybudovať nanovo.



Firma D4R7 Construction, ktorá je hlavným zhotoviteľom projektu D4 a R7, sa naopak snaží štátu dokázať, aj správami od nezávislých expertov, že dotknutý násyp je z ekologického i stavebného hľadiska v poriadku. Spoločnosť zároveň dlhodobo deklaruje, že na projekt bratislavského nultého obchvatu nepoužíva nevhodné či kontaminované materiály. Používané materiály sú podľa firmy v súlade s normami a majú potrebné certifikáty.