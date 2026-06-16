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Polícia zadržala v súvislosti so streľbou v Trenčíne dvoch mužov
Okolnosti incidentu polícia naďalej vyšetruje.
Autor TASR
Trenčín 16. júna (TASR) - Policajti zadržali v súvislosti s pondelňajšou (15. 6.) streľbou na čerpacej stanici v Trenčíne dvoch mužov vo veku 34 a 20 rokov. Okolnosti incidentu polícia naďalej vyšetruje. TASR o tom v utorok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
K streľbe na vchodové dvere objektu čerpacej stanice došlo v pondelok v skorých ranných hodinách. „Policajti odboru kriminálnej polície Krajského a Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne vykonali rozsiahle operatívno-pátracie a vyšetrovacie úkony. Na základe intenzívneho šetrenia a získaných dôkazov sa podarilo v krátkom čase stotožniť a následne zadržať dvoch mužov vo veku 34 a 20 rokov, podozrivých zo spáchania uvedeného skutku,“ uviedla Krajčíková.
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície vo veci podľa nej naďalej vykonáva potrebné procesné úkony a skúma všetky okolnosti prípadu. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné v súčasnej dobe poskytnúť bližšie informácie, aby nedošlo k jeho zmareniu. K prípadu poskytneme ďalšie informácie hneď, ako to procesná situácia dovolí,“ dodala.
K streľbe na vchodové dvere objektu čerpacej stanice došlo v pondelok v skorých ranných hodinách. „Policajti odboru kriminálnej polície Krajského a Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne vykonali rozsiahle operatívno-pátracie a vyšetrovacie úkony. Na základe intenzívneho šetrenia a získaných dôkazov sa podarilo v krátkom čase stotožniť a následne zadržať dvoch mužov vo veku 34 a 20 rokov, podozrivých zo spáchania uvedeného skutku,“ uviedla Krajčíková.
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície vo veci podľa nej naďalej vykonáva potrebné procesné úkony a skúma všetky okolnosti prípadu. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné v súčasnej dobe poskytnúť bližšie informácie, aby nedošlo k jeho zmareniu. K prípadu poskytneme ďalšie informácie hneď, ako to procesná situácia dovolí,“ dodala.