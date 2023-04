NELEGÁLNY BIZNIS: V Trnavskom kraji zadržali troch dílerov drog

Trnava 25. apríla (TASR) - Vyšetrovatelia v Trnavskom kraji obvinili dvoch mužov a jednu ženu z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (PZ) v Trnave na sociálnej sieti.



V meste Piešťany a jeho okolí pôsobila 34-ročná žena. Mala tam svojim zákazníkom predávať pervitín. "Policajti ju zadržali v obci neďaleko Hlohovca. Po tom, ako ju posadili do policajného auta, sa chcela zbaviť dôkazov a zahodila zatavenú striekačku na sedadlo. Policajti si drogy všimli a na mieste ich zaistili. Podľa výsledkov expertízy bolo v striekačke približne šesť dávok metamfetamínu," uviedla polícia.



Policajní ´operatívci´ z Trnavy zaistili 38-ročného muža. Zastavili ho v obci neďaleko Trnavy. "Pri prehliadke auta mu policajti našli mikroténové vrecko so svetlohnedým práškom. Podľa predbežného vyjadrenia expertov z Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ by sa zo zaisteného množstva dalo vyrobiť najmenej 30 dávok heroínu," doplnila polícia.



Najmladší z trojice mal drogy predávať na viacerých miestach v okrese Skalica. Policajti vykonali u 30-ročného muža dve domové prehliadky. Zaistili pri nich viaceré stopy, medzi ktorými boli zatavená striekačka a vrecko s bielou kryštalickou látkou a skladačku s hnedou kryštalickou látkou. Expertíza potvrdila, že išlo o viac ako 300 dávok pervitínu.



Všetci traja sú stíhaní väzobne. Policajti všetkých troch obvinili za drogovú trestnú činnosť a v zmysle zákona im môže hroziť trest odňatia slobody na desať až 15 rokov.