Ďalší traja opití: Vodiči v nitrianskom kraji skončili v cele

Nitra 31. marca (TASR) - Policajti v Nitrianskom kraji odhalili počas víkendu troch vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu, jeden z nich jazdil v čase zákazu viesť motorové vozidlá. Ďalší vodič skončil v cele policajného zaistenia, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



V obci Rajčany v okrese Topoľčany prekročil vodič BMW 520d maximálnu povolenú rýchlosť. Policajná hliadka zistila, že 39-ročný vodič má uložený zákaz viesť motorové vozidlá do mája 2028. Policajti zároveň zistili, že mal nastúpiť do výkonu trestu odňatia slobody, čo nespravil. Z tohto dôvodu bol umiestnený do cely policajného zaistenia, odkiaľ ho eskortujú do Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Bratislava.



Pod vplyvom alkoholu jazdil 60-ročný vodič vozidla Opel Astra, ktorý s vozidlom nabúral do múrika pred miestnym penziónom v Želiezovciach v okrese Levice. V obci Krušovce v okrese Topoľčany nafúkal 31-ročný vodič vozidla Ford C-Max. V Leviciach 24-ročný vodič vozidla VW Fox jazdil opitý, následná kontrola odhalila, že má aj uložený zákaz viesť motorové vozidlá.



Všetci vodiči skončili v policajnej cele a boli obvinení z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia.