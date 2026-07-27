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Polícia zadržala výpravcu, bol pod vplyvom drog
Podozrivého muža zadržali a spracovali s ním potrebné procesné úkony.
Autor TASR
Kapušany 27. júla (TASR) - Polícia zadržala výpravcu, ktorý bol pod vplyvom drog v čase, keď mal vykonávať dopravnú službu na trase medzi stanicami Šarišské Lúky a Kapušany v okrese Prešov. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že v sobotu (25. 7.) popoludní mal pozitívny orientačný test na prítomnosť omamných látok.
„Výpravca železničnej stanice vykonával dopravnú službu na trase medzi stanicami Šarišské Lúky a Kapušany, pričom sa na tejto trase pohyboval osobný vlak, v ktorom bolo približne 140 osôb. Výpravca železničnej stanice nebol schopný plniť príkaz dispečera, a to z dôvodu užitia omamnej a návykovej látky. Týmto konaním boli ohrozené životy a zdravie cestujúcich. Došlo k zastaveniu železničnej dopravy,“ uviedla Ligdayová.
Výpravcu podrobili orientačnému testu, výsledok ktorého bol pozitívny na amfetamín a metamfetamín. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prešove vedie v prípade trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, spáchaný v súbehu so zločinom všeobecného ohrozenia. Podozrivého muža zadržali a spracovali s ním potrebné procesné úkony.
„Výpravca železničnej stanice vykonával dopravnú službu na trase medzi stanicami Šarišské Lúky a Kapušany, pričom sa na tejto trase pohyboval osobný vlak, v ktorom bolo približne 140 osôb. Výpravca železničnej stanice nebol schopný plniť príkaz dispečera, a to z dôvodu užitia omamnej a návykovej látky. Týmto konaním boli ohrozené životy a zdravie cestujúcich. Došlo k zastaveniu železničnej dopravy,“ uviedla Ligdayová.
Výpravcu podrobili orientačnému testu, výsledok ktorého bol pozitívny na amfetamín a metamfetamín. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prešove vedie v prípade trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, spáchaný v súbehu so zločinom všeobecného ohrozenia. Podozrivého muža zadržali a spracovali s ním potrebné procesné úkony.