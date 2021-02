OPITÁ NARAZILA DO ZNAČKY, hrozí jej rok väzenia

Trnava 25. februára (TASR) – Polícia zadržala ženu, ktorá pod vplyvom alkoholu autom nabúrala a zdemolovala dopravnú značku v Trnave. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.



V pondelok (22. 2.) okolo 18.00 h jazdila 42-ročná žena s osobným autom po Bulharskej ulici v Trnave. "Pred odbočkou na čerpaciu stanicu sa dostatočne nevenovala šoférovaniu, zišla mimo cesty a narazila do dopravnej značky. Napriek tomu pokračovala v jazde smerom na obec Cífer. Tam ju po vjazde do obce zastavila policajná hliadka," informovala polícia.



Pri kontrole ju podrobili dychovej skúške, pri ktorej jej namerali 1,44 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje tri promile. "Policajti ju ihneď obmedzili na osobnej slobode a previezli ju do cely policajného zaistenia v Trnave," doplnila polícia.



Poverený policajt ženu obvinil z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vo väzení tak môže stráviť až jeden rok. O jej vine a treste bude súd rozhodovať v tzv. superrýchlom konaní.