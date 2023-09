Polícia zaistila lúpežníka z herne v Dunajskej Strede

Dunajská Streda 22. septembra (TASR) - Polícia v Dunajskej Strede zaistila páchateľa lúpeže v miestnej herni. Zo zločinu je obvinený 41-ročný Dunajskostredčan, ktorý sa k skutku z tohtoročného leta priznal. Uvádza to trnavská polícia na sociálnej sieti.



Prípad nočnej lúpeže s nožom nahlásila herňa v Dunajskej Strede ešte začiatkom júla. Podľa výpovede prepadnutej krupierky došlo k lúpežnému prepadnutiu mužom, ktorý mal na sebe mikinu s kapucňou a s nápisom SBS. Na pracovníčku vytiahol nôž a v maďarčine ju pod hrozbou smrti žiadal, aby mu vydala peniaze z trezoru. K tomu však nemala prístup a z obavy o život nakoniec vydala peňaženku, v ktorej bolo takmer 2000 eur. Pri incidente k zraneniu mladej ženy nedošlo.



"Po nahlásení sme preverili všetky informácie, prešli dostupné kamerové záznamy a vytypovali trasu pohybu páchateľa," uvádza polícia. K prípadu prizvali aj experta na antropológiu, ktorý vypracoval profil páchateľa na základe chôdze, držania tela a jeho špecifických znakov. Jeho telo bolo jedným z kľúčových dôkazov pri stotožnení. Po súhlase prokurátora ho policajti v stredu (20. 9.) zadržali, vykonali domovú prehliadku a prehliadku vozidla, ktoré používal, a muž sa nakoniec po zákroku polície k skutku priznal.



Vyšetrovateľ predložil prokurátorovi návrh, aby bol za násilný trestný čin spáchaný závažnejším spôsobom konania stíhaný vo väzbe. Za lúpež so zbraňou mu môže hroziť až 12 rokov vo väzení. Do rozhodnutia súdu zostáva v cele policajného zaistenia.