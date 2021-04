Polícia zaistila pri Spišskom Štvrtku takmer pol kila marihuany

Spišský Štvrtok 6. apríla (TASR) – Policajti zaistili počas veľkonočných sviatkov pri Spišskom Štvrtku v okrese Levoča takmer pol kila marihuany a ďalšie drogy. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Prešove Daniel Džobanik s tým, že popradský vyšetrovateľ už obvinil zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi 21-ročného muža z Ľubice v okrese Kežmarok a z prečinu 21-ročnú ženu z Hranovnice v okrese Poprad.



Policajti z obvodného oddelenia PZ Levoča kontrolovali pri Spišskom Štvrtku počas veľkonočných sviatkov posádku osobného auta Alfa Romeo. „Pri kontrole bola u 21-ročného vodiča nájdená a zaistená marihuana v množstve 449,25 gramu. Z tohto množstva by bolo možné pripraviť najmenej 899 jednotlivých dávok drogy,“ ozrejmil Džobanik.



Ako ďalej doplnil, policajti taktiež u vodiča zaistili jednu zatavenú injekčnú striekačku s obsahom 0,28 gramu metamfetamínu a metylsulfonylmetánu a jedno igelitové vrecko s obsahom 0,36 gramu metamfetamínu a metylsulfonylmetánu, z ktorých by bolo možné pripraviť 12 bežných jednotlivých dávok drogy. Podľa slov hovorcu u 21-ročnej spolujazdkyne policajti zaistili jednu dávku marihuany v množstve 0,34 gramu, ktorú jej mal dať spoluobvinený.



„Obvinená žena bola po vykonaní potrebných procesných úkonov prepustená a stíhaná bude na slobode. Na obvineného muža vyšetrovateľ spracoval podnet na vzatie do väzby,“ uzavrel Džobanik.