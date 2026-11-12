< sekcia Regióny
POLÍCIA ZASAHOVALA NA D1: Vodič prevážal hydinu pod vplyvom drog
Objasňovaním ďalších okolností sa zaoberá príslušný útvar Policajného zboru, uzavrel.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Polícia zadržala 32-ročného muža, ktorý prevážal po diaľnici D1 hydinu vo vozidle s nevyhovujúcim technickým stavom. U muža, ktorý zároveň prejavoval známky užitia omamných látok, test preukázal ich prítomnosť. Obmedzili ho na osobnej slobode a zadržali mu vodičský preukaz. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Podľa jeho slov vozidlo stiahli z diaľnice na parkovisko pri Bernolákove. Zistili, že prívesný vozík s daným evidenčným číslom je vyradený z evidencie a je na ňom exekútorská blokácia. Ukázalo sa, že na vozík boli takisto pridelené iné evidenčné čísla.
„Vodič osobného motorového vozidla pri komunikácii s hliadkou javil známky požitia omamných a psychotropných látok a z uvedeného dôvodu sa podrobil odberu biologického materiálu v zdravotníckom zariadení,“ spresnil Szeiff s tým, že test neskôr preukázal prítomnosť amfetamínu, metamfetamínu a fentanylu v jeho organizme.
„Objasňovaním ďalších okolností sa zaoberá príslušný útvar Policajného zboru,“ uzavrel.
Podľa jeho slov vozidlo stiahli z diaľnice na parkovisko pri Bernolákove. Zistili, že prívesný vozík s daným evidenčným číslom je vyradený z evidencie a je na ňom exekútorská blokácia. Ukázalo sa, že na vozík boli takisto pridelené iné evidenčné čísla.
„Vodič osobného motorového vozidla pri komunikácii s hliadkou javil známky požitia omamných a psychotropných látok a z uvedeného dôvodu sa podrobil odberu biologického materiálu v zdravotníckom zariadení,“ spresnil Szeiff s tým, že test neskôr preukázal prítomnosť amfetamínu, metamfetamínu a fentanylu v jeho organizme.
„Objasňovaním ďalších okolností sa zaoberá príslušný útvar Policajného zboru,“ uzavrel.