Polícia zasahovala pri nehode na Bielej hore

Jablonica 25. augusta (TASR) – Polícia s hasičmi a rýchlou zdravotnou pomocou zasahovali pri nehode osobného motorového vozidla krátko po polnoci na ceste I. triedy na Bielej hore smerom na obec Jablonica v okrese Senica. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová. Pri nehode sa zranilo viacero ľudí, vodič jazdil pod vplyvom alkoholu.



Vozidlo šoféroval 18-ročný muž. "Pri prejazde cez horský priechod pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a vyšiel mimo cestu. Narazil do svahu, od ktorého sa auto odrazilo a následne spadlo do priekopy," informovala Antalová.



Pri nehode sa zranila celá posádka auta. "Dvaja 18-roční a 17-ročný chlapec ako aj 17-ročné dievča boli po prvotnom ošetrení prevezení do nemocnice. Policajti vodičovi namerali v dychu 0,67 promile alkoholu. Policajti presnú príčinu nehody, ako aj jej okolnosti naďalej vyšetrujú," uviedla krajská policajná hovorkyňa.