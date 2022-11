Zastavil ho až múr rodinného domu: Vodič nafúkal viac ako 1,5 promile

Trnava 8. novembra (TASR) – Dopravná polícia v Senici zasahovala v sobotu (5. 11.) krátko pred polnocou pri dopravnej nehode osobného auta v obci Štefanov v okrese Senica. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.



Ako uviedla, vodič sa pri prejazde mierne ľavotočivej zákruty pravdepodobne riadne nevenoval šoférovaniu. "S autom zišiel vpravo mimo cestu. So zemou zrovnal živý plot a zastavil ho až múr rodinného domu a skrinka plynomeru. Po nehode museli mladíka so zraneniami previezť do nemocnice v Skalici," informovala Antalová.



Policajti 18-ročného vodiča podrobili dychovej skúške. "Pri nej nafúkal viac ako 1,5 promile. Za jazdu pod vplyvom alkoholu ho poverený policajt obvinil z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," povedala krajská policajná hovorkyňa.



Okrem vodiča v Štefanove zastavili policajti v nedeľu (6. 11.) ďalších dvoch opitých mužov a jednu ženu. V Holíči v okrese Skalica nafúkal 32-ročný muž 2,21 promile alkoholu, 20-ročná žena z obce Banka v okrese Piešťany 2,13 a 26-ročný vodič v Trnave mal v dychu 1,56 promile alkoholu. "Trojica je riešená v tzv. superrýchlom konaní, taktiež za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Všetkým štyrom vodičom môže za jazdu v opitosti hroziť trest odňatia slobody až na jeden rok," povedala Antalová.