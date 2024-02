Polícia bola v akcii v Jelenci pre násilnú trestnú činnosť

Jelenec 27. februára (TASR) - Polícia v utorok zasahovala v obci Jelenec v okrese Nitra v súvislosti s dokumentovaním násilnej trestnej činnosti. TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Jana Šimunková. Upozornil na to portál Startitup.sk.



"V obci Jelenec dnes vykonali policajti odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave III v súčinnosti s Pohotovostným policajným útvarom Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave procesné úkony v súvislosti s dokumentovaním násilnej trestnej činnosti. Bližšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní," uviedla hovorkyňa.