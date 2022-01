SUSEDSKÁ HÁDKA SKONČILA STREĽBOU: Muž skončil so zranenou nohou

Kúty 11. januára (TASR) – V obci Kúty zasahovali v nedeľu (9. 1.) policajti zo Šaštína – Stráží, kde jeden muž postrelil do nohy iného. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.



Incident medzi susedmi vyšetruje polícia ako ublíženie na zdraví a výtržníctvo. "Zo skutku je podozrivý 44-ročný muž, ktorý mal po slovnej výmene názorov vytiahnuť podvečer, neďaleko svojho domu, najskôr vzduchovku a neskôr pištoľ. Podľa prvotných informácií mali byť zbrane použité na výstrahu pred skupinou asi desiatich osôb a ich psa. Jedna z rán však zasiahla na mieste do nohy miestneho muža a spôsobila mu priestrel ľavej nohy. Či išlo o odrazenú strelu alebo priamo úmysel polícia preverí cez súdneho znalca. Zranený muž skončil po zásahu v nemocnici v Skalici," uviedla polícia.



Policajti na mieste činu zadržali strelca, ktorému po incidente namerali v dychu 0,60 miligramov na liter, čo je v prepočte 1,25 promile alkoholu. "So súhlasom prokurátora vykonali policajti na mieste prehliadku, zaistili dve strelné zbrane, ktoré boli použité pri skutku a zároveň zaistili všetky ostatné zbrane, ktoré mal muž v legálnej držbe," informovala polícia.







Muža obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia. "Po vykonaní potrebných procesných úkonov bol muž, po dohode s dozorujúcim prokurátorom, prepustený na slobodu. Prípadom sa polícia naďalej zaoberá. Nie je vylúčené, že príde aj k zmene právnej kvalifikácie," doplnila polícia.