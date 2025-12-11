< sekcia Regióny
VIDEO: OPITÝ MUŽ: Manželke a deťom sa vyhrážal zastrelením
Muž pod vplyvom alkoholu mal vo večerných hodinách v obývacej izbe rodinného domu rozbíjať nábytok, vulgárne napádať manželku a po vyhrážkach, že manželku a deti vystrieľa.
Autor TASR
Dolný Kubín 11. decembra (TASR) - Príslušníci pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline zasahovali minulý týždeň (6. 12.) v okrese Dolný Kubín a zadržali 44-ročného muža, ktorý sa vyhrážal svojej manželke a deťom zabitím. O okolnostiach zadržania vo štvrtok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
Muž pod vplyvom alkoholu mal vo večerných hodinách v obývacej izbe rodinného domu rozbíjať nábytok, vulgárne napádať manželku a po vyhrážkach, že manželku a deti vystrieľa, odišiel do kotolne, kde mal mať ukrytú strelnú zbraň. „Manželka s deťmi zo strachu ušla z domu na autobusovú stanicu, kde spoločne čakali na príchod polície, ktorú privolali počas úteku,“ priblížila Šefčíková.
Po príchode policajtov muž nereagoval na výzvy na opustenie miestnosti. „Po opakovaných márnych výzvach použili policajné hliadky elektrický paralyzér, ktorým sa však osobu nepodarilo cez rozbité okno na dverách zasiahnuť. Následne využili oprávnenie použiť zásahovú výbušku a muža okamžite spacifikovali a obmedzili na osobnej slobode,“ dodala Šefčíková.
Poverený príslušník vzniesol voči 44-ročnému mužovi obvinenie z prečinu nebezpečného vyhrážania a zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie, ktorý sudca akceptoval. „Na mieste boli zaistené dve zbrane, ktoré budú podrobené expertíznemu skúmaniu. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ uzavrela krajská policajná hovorkyňa.
