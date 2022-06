TRAGICKÁ NEHODA V SENICI: Žena zrazila muža, ktorý mal ležať na ceste

Senica 23. júna (TASR) – Polícia zasahovala v stredu (22. 6.) v popoludňajších hodinách pri zrážke osobného auta a staršieho chodca v meste Senica, ktorá sa skončila tragicky. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.



Vodička mala z doposiaľ nezistených príčin naraziť tesne za zákrutou do 80-ročného muža. "Ten mal podľa jej slov ešte pred zrážkou ležať na ceste. Muž pri nehode utrpel vážne zranenia, s ktorými ho museli letecky transportovať do nemocnice v Bratislave. Tam po pár hodinách svojim zraneniam podľahol," uviedla polícia.







Policajti alkohol u 43-ročnej vodičky nepotvrdili. "To, či dôchodca mohol byť pod vplyvom alkoholu, bude predmetom znaleckého skúmania. Presné príčiny a okolnosti nehody polícia naďalej vyšetruje," doplnila polícia.