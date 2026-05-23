Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 23. máj 2026Meniny má Želmíra
< sekcia Regióny

Policia zasahovali v byte v centre Košíc, žena skončila v nemocnici

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lenka Hanesová

Poškodená podľa polície uviedla, že fyzické útoky a vyhrážky sa mali opakovane vyskytovať a mala strach o svoju bezpečnosť.

Autor TASR
Košice 23. mája (TASR) - Policajti v Košiciach preverujú podozrenie z násilia v byte v mestskej časti Staré Mesto. Po oznámení o ženskom kriku a hluku z bytu vyslali vo štvrtok (21. 5.) krátko pred polnocou na miesto príslušníkov pohotovostnej motorizovanej jednotky. TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová. Na prípad upozornila TV JOJ s tým, že v súvislosti s udalosťou sa objavili aj podozrenia z kupliarstva a únosu.

Keďže vzniklo podozrenie, že žena môže byť v ohrození života alebo zdravia, policajti vstúpili do otvoreného bytu. V jednej z izieb našli ženu so zraneniami v oblasti ruky a hlavy, ako aj s viacerými odreninami po tele. Záchranári ju následne previezli do nemocnice.

Poškodená podľa polície uviedla, že fyzické útoky a vyhrážky sa mali opakovane vyskytovať a mala strach o svoju bezpečnosť. Policajti na mieste obmedzili na osobnej slobode jednu osobu, ktorú po vykonaní procesných úkonov umiestnili do cely policajného zaistenia.

Policajti už vo veci aktívne konajú a preverujú všetky relevantné skutočnosti. Vec nateraz preverujú ako podozrenie zo spáchania trestného činu ublíženia na zdraví. V priebehu vyšetrovania po vykonaní potrebných úkonov však nie je vylúčená ani zmena právnej kvalifikácie,“ dodala hovorkyňa.
.

Neprehliadnite

Slováci zvládli na MS aj štvrtý zápas. Dánov zdolali pohodlne 5:1

KISS: Elektronická fakturácia bude štandardom vo svete, nie iba v EÚ

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Magyar vo Varšave bez Felvidéku

HRABKO: Poslanci nechcú, aby sa dalo referendom krátiť volebné obdobie