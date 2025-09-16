Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 16. september 2025Meniny má Ľudmila
< sekcia Regióny

Polícia zasahuje v Maduniciach pri náleze poškodeného bankomatu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Momentálne nie je známy rozsah škôd ani ďalšie podrobnosti.

Autor TASR
Madunice 16. septembra (TASR) - V Maduniciach v okrese Hlohovec aktuálne zasahuje polícia pri náleze poškodeného bankomatu. Momentálne nie je známy rozsah škôd ani ďalšie podrobnosti. TASR to uviedla hovorkyňa trnavskej krajskej polície Veronika Dachová.

Priblížila, že prebieha vyšetrovanie a hneď ako to bude možné, polícia poskytne relevantné informácie. Portál tvnoviny.sk informoval, že páchateľom sa podarilo z bankomatu odcudziť skrinku s peniazmi. Pred lúpežou mali nasprejovať niektoré z bezpečnostných kamier a z miesta činu mali utiecť na elektrobicykloch.
.

Neprehliadnite

VIDEO: P. Pellegrini vyzdvihol potrebu zomknúť sa napriek rozdelenosti

HRABKO: Ak opozícia pri konsolidácii staví na rozprávky, doplatí na to

BIŠČOVÁ: Tritisíc krokov denne nestačí, hrozia civilizačné ochorenia

P. TOMÁNKOVÁ: Hlavným cieľom je momentálne olympiáda