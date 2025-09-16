< sekcia Regióny
Polícia zasahuje v Maduniciach pri náleze poškodeného bankomatu
Momentálne nie je známy rozsah škôd ani ďalšie podrobnosti.
Autor TASR
Madunice 16. septembra (TASR) - V Maduniciach v okrese Hlohovec aktuálne zasahuje polícia pri náleze poškodeného bankomatu. Momentálne nie je známy rozsah škôd ani ďalšie podrobnosti. TASR to uviedla hovorkyňa trnavskej krajskej polície Veronika Dachová.
Priblížila, že prebieha vyšetrovanie a hneď ako to bude možné, polícia poskytne relevantné informácie. Portál tvnoviny.sk informoval, že páchateľom sa podarilo z bankomatu odcudziť skrinku s peniazmi. Pred lúpežou mali nasprejovať niektoré z bezpečnostných kamier a z miesta činu mali utiecť na elektrobicykloch.
