Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 4. december 2025Meniny má Barbora a Barbara
< sekcia Regióny

POPLACH V ŽILINE: Zasahujú pre podozrenie na únik neznámej látky

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Mesto Žilina pre únik neznámej látky do ovzdušia vyhlásilo mimoriadnu situáciu.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Žilina 4. decembra (TASR) - Polícia a hasiči v Žiline zasahujú na rôznych miestach pre podozrenie na únik neznámej látky. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Podľa informácií TASR záchranné zložky evidujú od skorého rána viacero hlásení na zápach neznámej látky, hlavne v centre mesta. Jednotlivé hlásenia sú preverované v teréne. Aktuálne zasadá štáb, ktorý sa situáciou v Žiline zaoberá.




Mesto Žilina pre únik neznámej látky vyhlásilo mimoriadnu situáciu



Mesto Žilina pre únik neznámej látky do ovzdušia vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Samospráva o tom informuje na sociálnej sieti. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline pre TASR potvrdilo, že záchranné zložky v centre mesta evakuujú Moyzesovu ulicu a Ulicu Daniela Dlabača.

„Situácia je momentálne pod kontrolou, na mieste zasahujú policajti a hasiči, ktorí zabezpečujú okolité územie a vykonávajú merania,“ uviedla hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová s tým, že mesto Žilina zisťuje všetky potrebné podrobnosti o pôvode a charaktere látky.
.

Neprehliadnite

Prezident zablahoželal veteránovi Tvarožkovi k 100. narodeninám

UHRÍK: Infringement EK kvôli novele ústavy sa zbytočne dramatizuje

Mimoriadna schôdza k odvolávaniu J. Ráža nebude

Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne