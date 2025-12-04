< sekcia Regióny
POPLACH V ŽILINE: Zasahujú pre podozrenie na únik neznámej látky
Mesto Žilina pre únik neznámej látky do ovzdušia vyhlásilo mimoriadnu situáciu.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Žilina 4. decembra (TASR) - Polícia a hasiči v Žiline zasahujú na rôznych miestach pre podozrenie na únik neznámej látky. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Podľa informácií TASR záchranné zložky evidujú od skorého rána viacero hlásení na zápach neznámej látky, hlavne v centre mesta. Jednotlivé hlásenia sú preverované v teréne. Aktuálne zasadá štáb, ktorý sa situáciou v Žiline zaoberá.
Mesto Žilina pre únik neznámej látky vyhlásilo mimoriadnu situáciu
Mesto Žilina pre únik neznámej látky do ovzdušia vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Samospráva o tom informuje na sociálnej sieti. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline pre TASR potvrdilo, že záchranné zložky v centre mesta evakuujú Moyzesovu ulicu a Ulicu Daniela Dlabača.
„Situácia je momentálne pod kontrolou, na mieste zasahujú policajti a hasiči, ktorí zabezpečujú okolité územie a vykonávajú merania,“ uviedla hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová s tým, že mesto Žilina zisťuje všetky potrebné podrobnosti o pôvode a charaktere látky.
Podľa informácií TASR záchranné zložky evidujú od skorého rána viacero hlásení na zápach neznámej látky, hlavne v centre mesta. Jednotlivé hlásenia sú preverované v teréne. Aktuálne zasadá štáb, ktorý sa situáciou v Žiline zaoberá.
Mesto Žilina pre únik neznámej látky vyhlásilo mimoriadnu situáciu
Mesto Žilina pre únik neznámej látky do ovzdušia vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Samospráva o tom informuje na sociálnej sieti. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline pre TASR potvrdilo, že záchranné zložky v centre mesta evakuujú Moyzesovu ulicu a Ulicu Daniela Dlabača.
„Situácia je momentálne pod kontrolou, na mieste zasahujú policajti a hasiči, ktorí zabezpečujú okolité územie a vykonávajú merania,“ uviedla hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová s tým, že mesto Žilina zisťuje všetky potrebné podrobnosti o pôvode a charaktere látky.