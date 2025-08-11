Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 11. august 2025Meniny má Zuzana
< sekcia Regióny

Polícia zastavila ďalšiu opitú vodičku, nafúkala 3,3 promile

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ako uviedla policajná hovorkyňa, vodička osobného vozidla jazdila v piatok (8. 8.) podvečer po Mlynskej ulici v Stropkove.

Autor TASR
Stropkov 11. augusta (TASR) - Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu vo Svidníku obvinil 40-ročnú Stropkovčanku z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Ako uviedla, vodička osobného vozidla jazdila v piatok (8. 8.) podvečer po Mlynskej ulici v Stropkove. „Bola policajnou hliadkou zastavená a podrobená kontrole. Výsledok vykonanej dychovej skúšky u ženy presiahol 3,3 promile. Po zadržaní bola umiestnená do cely policajného zaistenia,“ uviedla Ligdayová.
.

Neprehliadnite

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške

ŠEPEĽOVÁ: Hrať na MS je jedinečné a dúfam, že si to budeme pamätať