Utorok 7. apríl 2026Meniny má Zoltán
Takmer tri roky s falošným vodičákom: Priznal, kde si ho dal vyrobiť

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Lučenec 7. apríla (TASR) - Policajná hliadka z Lučenca pri bežnej kontrole zastavila 32-ročného vodiča, ktorý jazdil takmer tri roky s falošným vodičským preukazom. V súvislosti s prípadom začala trestné stíhanie. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Vodiča z Lučenca zastavila policajná hliadka v piatok (3. 4.) dopoludnia, policajti ho vyzvali, aby predložil doklady od vozidla, občiansky a vodičský preukaz. Pri kontrole dokladov si policajti všimli, že vodičský preukaz síce vyzerá ako pravý, no chýbajú mu niektoré predpísané bezpečnostné prvky.

„Policajti preto pristúpili k lustrácii cez stálu službu, ktorá odhalila skutočný stav veci. Vodič má odobraté vodičské oprávnenie, keďže sa po uplynutí zákazu činnosti nedostavil na preskúšanie,“ priblížila polícia.

Vodič sa následne policajtom priznal, že vodičský preukaz si dal vyrobiť v Holandsku za 1700 eur. Polícia v súvislosti s prípadom začala trestné stíhanie za prečin pozmeňovania a falšovania verejnej listiny.

