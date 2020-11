Polícia zastavila obchody s autovrakmi v Koši

Koš 16. novembra (TASR) - Polícia zastavila obchody s odpadom z ojazdených áut a automobilovými vrakmi, ku ktorým dochádzalo v okrese Prievidza. Vyšetrovateľ z Trenčína spracoval v tejto súvislosti návrh na podanie obžaloby na muža z Prievidze, a to za prečin neoprávneného nakladania s odpadmi. Informovala o tom v pondelok polícia na sociálnej sieti.



"Obvinený od roku 2016 do roku 2019 v areáli automobilového vrakoviska v obci Koš v okrese Prievidza neoprávnene zhromažďoval a nakladal so starými vozidlami a ich časťami," uviedli policajti.



V areáli sa podľa nich nachádzalo 126 kusov starých vozidiel s obsahom nebezpečných prevádzkových kvapalín a nebezpečných dielcov, skoro 41 ton kovového odpadu v podobe demontážnych dielcov. Tiež 1,2 tony elektroodpadu, 6,5 tony pneumatík, tri tony nárazníkov, 2,5 tony demontovaných plastových častí, 1,4 tony skla, ako aj odpadový olej, autobatérie a nafta.



"Odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru sa od konca roka 2018 podieľa na plnení úloh z operačnej akcie boja proti online obchodu s vozidlami po životnosti, ktorá vyplýva z nášho medzinárodného záväzku v rámci EMPACT-u," doplnili policajti.



Analýzou bezpečnostnej situácie polícia zistila, že najmä na území strednej a východnej Európy dochádza k masívnemu dovozu ojazdených motorových vozidiel zo západnej Európy, pričom tieto sú tu rozoberané subjektmi, ktoré nemajú vydané potrebné povolenia a autorizácie na takúto činnosť. "Na území Slovenskej republiky je 46 subjektov, ktoré majú vydané potrebné povolenia a autorizácie, pričom tieto musia spĺňať prísne kritériá," pripomenula polícia.