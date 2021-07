Polícia zastavila stíhanie údajného týrania seniorov v Prievidzi

Prievidza 14. júla (TASR) - Polícia zastavila trestné stíhanie vo veci údajného týrania klientov v Zariadení pre seniorov (ZpS) v Prievidzi. Orgány činné v trestnom konaní preverovali medializované informácie z marca a apríla minulého roka. Tie vyústili i do kontrol Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR či Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.



"Po začatí trestného stíhania bolo preverované každé jedno tvrdenie uvedené v príspevku na sociálnej sieti z 2. apríla 2020, zároveň boli počas vyšetrovania preverované aj ďalšie okolnosti, ktoré boli dodatočne oznamované," uviedla pre TASR trenčianska krajská policajná hovorkyňa Danka Adámiková.



Voči uzneseniu vyšetrovateľa bola podaná na Okresnú prokuratúru v Prievidzi sťažnosť, prokurátorka ju po preskúmaní uznesenia ako nedôvodnú zamietla, doplnil pre TASR hovorca Krajskej prokuratúry Trenčín Marián Sipavý.



Trestné stíhanie začala polícia ešte vlani v máji, a to na základe viacerých podnetov. Na orgány činné v trestnom konaní sa obrátila okrem riaditeľa ZpS Richarda Fodora aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.



Fodor zdôraznil, že vždy trval na tom, aby sa údajne zlé zaobchádzanie s klientmi v zariadení riadne vyšetrilo. "Boli sme otvorení každej dôslednej kontrole a nebáli sme sa ani vyšetrovaniu zo strany polície. V mojich tvrdeniach som sa vždy držal faktov a poukazoval na to, že informácie, ktoré sa šírili predovšetkým cez sociálne siete, sú nepravdivé. K týraniu v ZpS nedochádzalo," ozrejmil riaditeľ zariadenia. To podľa neho šírením dezinformácií na sociálnych sieťach utrpelo na svojej povesti a zastavenie stíhania môže dopomôcť k definitívnemu upokojeniu celej situácie



V ZpS vlani vykonali kompetentné orgány kontroly, ktoré odhalili viaceré nedostatky. Mesto preto s cieľom zlepšenia a skvalitnenia poskytovaných služieb dalo vypracovať audit odbornou spoločnosťou z oblasti sociálnych služieb. "Jeho cieľom bolo objektívne posúdiť stav v zariadení a navrhnúť opatrenia na skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb," dodala primátorka Katarína Macháčková.