Polícia zastavila unikajúce vozidlo so 14 nelegálnymi migrantmi

Bratislava 21. apríla (TASR) - Bratislavskí policajti spoločne so svojimi maďarskými kolegami zastavili v piatok unikajúce vozidlo so 14 nelegálnymi migrantmi. Prevádzača na mieste zadržali. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave o tom informovalo na sociálnej sieti.



Zmiešaná hliadka slovenskej a maďarskej polície spozorovala v dopoludňajších hodinách na území Maďarska vozidlo, ktoré chcela predpísaným spôsobom zastaviť. "Vozidlo na výzvy na zastavenie nereagovalo a začalo pred hliadkou unikať vysokou rýchlosťou v smere na bývalý hraničný priechod Rusovce - Rajka," priblížili policajti.



Vodič nezastavil ani pri prejazde hraničného priechodu, ale zamieril do mestskej časti Čunovo, kde sa po prejdení Schengenskej cesty vrátil späť na územie Maďarska. "Tam ho po niekoľkých metroch zastavila spoločná zmiešaná hliadka," potvrdili policajti. V spoločných hliadkach zameraných na boj proti nelegálnej migrácii chcú aj naďalej pokračovať.