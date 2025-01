V Bratislavskom kraji odhalili dvoch opitých vodičov

Bratislava 2. januára (TASR) - Polícia zastavila počas silvestrovskej noci a novoročného rána dvoch opitých vodičov v Bratislavskom kraji. Jeden mal 1,75 promile a druhý 2,08 promile. Oboch umiestnili do cely policajného zaistenia. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



"V prvom prípade bol 39-ročný vodič, ktorý viedol motorové vozidlo značky Škoda 31. decembra v čase o 12.50 h, zastavený a kontrolovaný hliadkou seneckých policajtov na Bratislavskej ulici v obci Most pri Bratislave," uviedla Šimková s tým, že tomuto vodičovi namerali 1,75 promile.



Druhým bol 33-ročný vodič, ktorý šoféroval 1. januára o 6.05 h auto značky BMW. Policajti ho zastavili na ulici Suché mýto v Bratislave. "V jeho prípade, okrem toho, že bol už v minulosti trestaný za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, bola vykonanou dychovou skúškou nameraná hodnota 2,08 promile," priblížila hovorkyňa.



Oboch vodičov krátko po kontrole obmedzili policajti na osobnej slobode a eskortovali do cely policajného zaistenia. Poverený príslušník Policajného zboru ich obvinil zo spáchania trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



Polícia opätovne pripomína, že jazdou pod vplyvom alkoholu vodiči riskujú a ohrozujú nielen ostatných účastníkov cestnej premávky a seba, ale môžu spôsobiť aj majetkové škody.