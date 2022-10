POD VPLYVOM KOKAÍNU: Zdrogovaný vodič viezol v aute prekvapenie

Bratislava 14. októbra (TASR) - Bratislavskí policajti zastavili vodiča, ktorý jazdil pod vplyvom kokaínu, v aute mu našli aj lysohlávky. Dvadsaťdeväťročného Samuela obmedzili na osobnej slobode, podozrivý je zo spáchania trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Jana Šimunková.



Diaľničná hliadka si vodiča všimla na zjazdovej vetve diaľnice D2 v Mlynskej doline preto, lebo nemal zapnutý bezpečnostný pás. Pri komunikácii s 29-ročným vodičom si uňho policajti všimli známky požitia omamných a psychotropných látok. Muž súhlasil s vyšetrením.



"Následne si policajti všimli v strednej opierke väčšie plastové vrecko s neznámym obsahom," doplnila hovorkyňa s tým, že sa ho hliadka spýtala na obsah vrecka. Podľa jej slov mal policajtom povedať, že ide o lysohlávky, že ich vozí v aute približne polroka a nevedel, že by sa mohol pre to dostať do problémov.