Polícia zatiaľ nikoho neobvinila v prípade smrti chlapca v tábore

Turček 20. decembra (TASR) - Polícia zatiaľ nikoho neobvinila v prípade tragickej smrti šesťročného chlapca, ku ktorej došlo ešte v auguste tohto roka v detskom tábore v Turčeku (okres Turčianske Teplice). Na prípade naďalej pracuje. Pre TASR to v pondelok uviedol žilinský krajský policajný hovorca Radko Moravčík.



"Na prípade intenzívne pracujeme a vykonávame všetky potrebné procesné úkony a opatrenia s cieľom jeho objasnenia a rozhodnutia v zmysle Trestného poriadku," ozrejmil ďalej Moravčík.



Súčasťou vyšetrovania je podľa neho aj znalecké dokazovanie. "Do súčasnej doby nebolo vznesené obvinenie. Vzhľadom na citlivosť prípadu nebudeme k predmetnej veci poskytovať už žiadne bližšie informácie až do skončenia vyšetrovania."



Letný detský stanový tábor zničila v noci 16. augusta veterná smršť. V tom čase sa v ňom nachádzalo 104 ľudí, sedem detí utrpelo zranenia, šesťročný chlapec prišiel o život. Následkom búrky došlo k poškodeniu a vyvráteniu šiestich stanov s deťmi. V tábore v súvislosti s tragédiou ukončili sezónu.