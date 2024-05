Mal ísť do výkonu trest: Muž sa pred políciou schoval v cudzom aute

Bratislava 11. mája (TASR) - Muž sa mal vlámať do auta v bratislavskom Ružinove, policajti pri kontrole zistili, že bol naňho súdom vydaný príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody. Na mieste ho zatkli. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že prípad vyšetrujú.



Polícia priblížila, že po telefonickom oznámení prišla hliadka na Budovateľskú ulicu, kde malo dôjsť k vlámaniu do zaparkovaného auta. "Po príchode na miesto policajti spozorovali, ako v uvedenom vozidle, ktoré javilo známky vlámania, spia dve neznáme osoby," ozrejmila polícia. Lustráciou hliadka zistila, že Okresný súd v Dunajskej Strede vydal príkaz na dodanie muža do výkonu trestu.