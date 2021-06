Polícia zaznamenala ďalšie kolízie kolobežkárov v Trnavskom kraji

Trnava 16. júna (TASR) – Za uplynulých päť dní zaznamenala polícia v Trnavskom kraji tri nehody s účasťou jazdcov na elektrických kolobežkách. Najnovšie podľa krajskej policajnej hovorkyne v Trnave Márie Linkešovej skončil na čelnom skle auta 15-ročný chlapec z Trnavy.



“Príčinou nehody malo byť údajne slnko, ktoré chlapca pri nehode oslnilo. Pri jazde po trnavských uličkách mesta nezvládol preto riadenie a prednou časťou narazil rovno do zaparkovaného auta Citroen C5.



Pri nehode preletel cez kapotu auta a narazil hlavou do čelného skla. Privolaní záchranári mu okamžite poskytli prvú pomoc a previezli ho do trnavskej nemocnice. Rozsah zranení zatiaľ nie je známy. Škoda spôsobená nehodou bola odhadnutá na 1200 eur. Policajti podrobili mladého vodiča dychovej skúške, ktorá bola negatívna,” informovala Linkešová.



Podobnú nehodu riešili policajti aj v nedeľu (13. 6.) v Jaslovských Bohuniciach, časti Paderovce. Tam 19-ročný mladý muž podobným spôsobom narazil s elektrokolobežkou do odstaveného auta. “Našťastie sa pri tejto nehode nikomu nič vážne nestalo a kolíziu riešili policajti nakoniec ako škodovú udalosť,” dodala hovorkyňa. Polícia hľadá svedkov oboch kolízií.



Polícia dôrazne upozorňuje, aby sa kolobežkári správali na verejnosti maximálne zodpovedne. Používať elektrické kolobežky by mali iba tí, ktorí si mimo frekventovaných miest vopred vyskúšali techniku jazdy, kolobežku majú maximálne pod kontrolou a ovládajú pravidlá cestnej premávky. “Zároveň žiadame rodičov, aby poučili svoje deti a v záujme ich zdravia a života im vysvetlili pravidlá ich bezpečného používania,” uviedla Linkešová.