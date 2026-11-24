< sekcia Regióny
Polícia zaznamenala minulý týždeň v Trnavskom kraji 23 nehôd
Polícia vykonala počas 47. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3135 dychových skúšok, z toho 19 bolo s pozitívnym výsledkom - osem u vodičov a 11 u cyklistov.
Autor TASR
Trnava 24. novembra (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom kraji celkovo 93 škodových udalostí a 23 dopravných nehôd. Pri dvoch z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Za minulý týždeň boli pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtené dve osoby. Jedna sa pri dopravnej nehode zranila ťažko a 14 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia vykonala počas 47. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3135 dychových skúšok, z toho 19 bolo s pozitívnym výsledkom - osem u vodičov a 11 u cyklistov. Traja vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
„Za minulý týždeň boli pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtené dve osoby. Jedna sa pri dopravnej nehode zranila ťažko a 14 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia vykonala počas 47. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3135 dychových skúšok, z toho 19 bolo s pozitívnym výsledkom - osem u vodičov a 11 u cyklistov. Traja vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.