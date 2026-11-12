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Polícia zaznamenala minulý týždeň v Trnavskom kraji 24 nehôd

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Na snímke policajt pri používaní drona. Foto: TASR - Lenka Hanesová

Polícia vykonala počas 45. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3036 dychových skúšok, z toho 19 bolo s pozitívnym výsledkom - deväť u vodičov a desať u cyklistov.

Autor TASR
Trnava 12. novembra (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom kraji celkovo 69 škodových udalostí a 24 dopravných nehôd. Pri troch z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Dve osoby sa pri dopravnej nehode zranili ťažko a 14 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.

Polícia vykonala počas 45. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3036 dychových skúšok, z toho 19 bolo s pozitívnym výsledkom - deväť u vodičov a desať u cyklistov. Jeden vodič sa dopustil prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

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