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Polícia zaznamenala minulý týždeň v Trnavskom kraji 24 nehôd
Polícia vykonala počas 45. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3036 dychových skúšok, z toho 19 bolo s pozitívnym výsledkom - deväť u vodičov a desať u cyklistov.
Autor TASR
Trnava 12. novembra (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom kraji celkovo 69 škodových udalostí a 24 dopravných nehôd. Pri troch z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Dve osoby sa pri dopravnej nehode zranili ťažko a 14 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia vykonala počas 45. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3036 dychových skúšok, z toho 19 bolo s pozitívnym výsledkom - deväť u vodičov a desať u cyklistov. Jeden vodič sa dopustil prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
„Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Dve osoby sa pri dopravnej nehode zranili ťažko a 14 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia vykonala počas 45. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3036 dychových skúšok, z toho 19 bolo s pozitívnym výsledkom - deväť u vodičov a desať u cyklistov. Jeden vodič sa dopustil prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.