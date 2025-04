Polícia zaznamenala nárast podvodov na senioroch

Bratislava 5. apríla (TASR) - Bratislavskí policajti zaznamenali v ostatných dňoch nárast prípadov podvodov na starších ľuďoch, pri ktorých prišli seniori o nemalé úspory. Apelujú preto na zvýšenú opatrnosť a rodinných príslušníkov seniorov vyzývajú na to, aby so svojimi blízkymi o riziku podvodov čo najviac hovorili.



„Podvodníci sa na úkor seniorov obohatili o sumu vyše 30.000 eur, pričom použili viaceré legendy,“ informoval o prípadoch, ku ktorým došlo vo štvrtom bratislavskom okrese, hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Lukáš Pecek.



Ako priblížil, podvodníci využili napríklad vymyslený príbeh o vnukovi, ktorý potrebuje peniaze na kauciu, oznam o zadržanom synovi na policajnom oddelení či upozornenie na bytovú krádež. Vo všetkých prípadoch naviedli seniorov na to, aby z okna či balkóna vyhodili peniaze a cennosti. „Policajti štvrtého bratislavského okresu sa uvedenými prípadmi intenzívne zaoberajú, pričom v tejto súvislosti začal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície trestné stíhania vo veci prečinu podvodu,“ oznámil Pecek.



V mene polície vyzval seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú, a skutočnosti uvedené v telefonickom rozhovore s neznámou osobou ihneď overili u svojich príbuzných. Apeloval na nich, aby nedávali, nevyhadzovali peniaze a cennosti osobám, ktoré nepoznajú, taktiež poradil v podozrivých prípadoch vždy kontaktovať políciu na čísle 158. „Rovnako žiadame príbuzných seniorov, aby sa o tejto téme navzájom pravidelne rozprávali, vymieňali si informácie a predišli tak prípadnej strate často celoživotných úspor,“ dodal policajný hovorca.