Týždeň v Trnavskom kraji: Nafúkalo 13 vodičov a štyria cyklisti
Polícia vykonala počas desiateho kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3572 dychových skúšok.
Autor TASR
Trnava 11. marca (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) celkovo 84 škodových udalostí a 16 dopravných nehôd. Pri dvoch z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Za minulý týždeň bola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená jedna osoba. Jedna osoba sa pri dopravnej nehode zranila ťažko a jedna osoba utrpela na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia vykonala počas desiateho kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3572 dychových skúšok, z toho 16 bolo s pozitívnym výsledkom - 13 u vodičov a štyri u cyklistov. Štyria vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
