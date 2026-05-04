< sekcia Regióny
TUNINGOVÝ ZRAZ V TRNAVE: Polícia zaznamenala 40 dopravných priestupkov
V troch prípadoch policajti zadržali osvedčenia o evidencii vozidla a v jednom prípade aj tabuľky s evidenčným číslom.
Autor TASR
Trnava 4. mája (TASR) - Trnavskí policajti zaznamenali v sobotu (2. 5.) večer počas zrazu „tuningových“ vozidiel 40 dopravných priestupkov. Všetky vyriešili priamo na mieste uložením blokovej pokuty. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
„V troch prípadoch policajti zadržali osvedčenia o evidencii vozidla a v jednom prípade aj tabuľky s evidenčným číslom,“ doplnili. Najčastejšie išlo o priestupky v súvislosti s nezodpovedajúcim technickým stavom vozidla (12), osem vodičov sa dopustilo nesprávneho spôsobu jazdy a štyria vodiči prekročili maximálne povolenú rýchlosť.
Policajti podrobili na oficiálne neohlásenom zraze „tuningových“ vozidiel dychovým skúškam celkovo 107 vodičov, z ktorých dvaja boli motocyklisti. Ani jedna dychová skúška nemala pozitívny výsledok.
„V troch prípadoch policajti zadržali osvedčenia o evidencii vozidla a v jednom prípade aj tabuľky s evidenčným číslom,“ doplnili. Najčastejšie išlo o priestupky v súvislosti s nezodpovedajúcim technickým stavom vozidla (12), osem vodičov sa dopustilo nesprávneho spôsobu jazdy a štyria vodiči prekročili maximálne povolenú rýchlosť.
Policajti podrobili na oficiálne neohlásenom zraze „tuningových“ vozidiel dychovým skúškam celkovo 107 vodičov, z ktorých dvaja boli motocyklisti. Ani jedna dychová skúška nemala pozitívny výsledok.