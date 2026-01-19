< sekcia Regióny
Zverejnili štatistiky: Takýto bol vlaňajšok na trnavských cestách
Počas minulého roka došlo v Trnavskom kraji k 91 zrážkam vozidiel s chodcami.
Autor TASR
Trnava 19. januára (TASR) - Polícia zaznamenala vlani v Trnavskom kraji 1210 dopravných nehôd. Oproti roku 2024 ich počet klesol o 60. Pri dopravných nehodách bolo usmrtených 27 osôb, čo je o 16 menej ako predvlani. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Najvyšší počet dopravných nehôd evidujeme v okresoch Trnava (339), Dunajská Streda (219) a Piešťany (177). Najviac nehôd oproti predchádzajúcemu roku pribudlo v okrese Senica a Dunajská Streda,“ priblížila polícia. Naopak, najnižší počet nehôd na cestách má okres Skalica (84).
Pri dopravných nehodách v Trnavskom kraji bolo usmrtených 27 osôb, ťažko zranených 71 osôb a ľahko sa zranilo 543 osôb. O 19 klesol počet dopravných nehôd, ktoré spôsobili vodiči pod vplyvom alkoholu. „Celkovo sme ich zaznamenali 129. Najviac podgurážených vodičov havarovalo v okresoch Trnava (33), Dunajská Streda (33) a Galanta (18),“ doplnila polícia.
„Najčastejšími príčinami kolízií bolo porušenie povinností vodiča, nedovolená rýchlosť jazdy a nesprávna jazda cez križovatku. Najviac k nim prichádzalo v intraviláne obcí a na diaľniciach,“ spresnili policajti.
Počas minulého roka došlo v Trnavskom kraji k 91 zrážkam vozidiel s chodcami. Chodci zavinili 22 nehôd. K zrážkam vozidiel s nemotorovými vozidlami došlo 83-krát. Vodiči nemotorových vozidiel zavinili 61 nehôd. Na železničných priecestiach bolo zaevidovaných 12 dopravných nehôd.
„Najvyšší počet dopravných nehôd evidujeme v okresoch Trnava (339), Dunajská Streda (219) a Piešťany (177). Najviac nehôd oproti predchádzajúcemu roku pribudlo v okrese Senica a Dunajská Streda,“ priblížila polícia. Naopak, najnižší počet nehôd na cestách má okres Skalica (84).
Pri dopravných nehodách v Trnavskom kraji bolo usmrtených 27 osôb, ťažko zranených 71 osôb a ľahko sa zranilo 543 osôb. O 19 klesol počet dopravných nehôd, ktoré spôsobili vodiči pod vplyvom alkoholu. „Celkovo sme ich zaznamenali 129. Najviac podgurážených vodičov havarovalo v okresoch Trnava (33), Dunajská Streda (33) a Galanta (18),“ doplnila polícia.
„Najčastejšími príčinami kolízií bolo porušenie povinností vodiča, nedovolená rýchlosť jazdy a nesprávna jazda cez križovatku. Najviac k nim prichádzalo v intraviláne obcí a na diaľniciach,“ spresnili policajti.
Počas minulého roka došlo v Trnavskom kraji k 91 zrážkam vozidiel s chodcami. Chodci zavinili 22 nehôd. K zrážkam vozidiel s nemotorovými vozidlami došlo 83-krát. Vodiči nemotorových vozidiel zavinili 61 nehôd. Na železničných priecestiach bolo zaevidovaných 12 dopravných nehôd.